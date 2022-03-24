Необоснованно приватизированные объекты вернут в собственность государства в Казахстане

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В Казахстане начала работу комиссия по демонополизации экономики страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК.

Отмечается, что комиссия по демонополизации экономики была создана для исполнения поручения президента.

В состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генпрокуратуры и АО "Самрук-Казына".

"Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях", - говорится в сообщении.

Сегодня же состоялось первое заседание комиссии, на котором с докладами выступили министр финансов Жамаубаев, заместитель генерального прокурора Дембаев и другие.

По итогам первого заседания премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству финансов совместно с уполномоченными государственными органами и АО "Самрук-Казына" в недельный срок внести в правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов.

Ранее сообщалось, что в Алматы признали незаконной приватизацию компании "Алматы қала жарық", отвечающей за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города. Сейчас акимат принимает меры по отмене решения о приватизации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1961914-privatizirovannye-obekty-hotyat-vernut-v-sobstvennost-gosudarstva-v-kazahstane/