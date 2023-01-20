Самому старшему - 68 лет: рейтинг казахстанских акимов по возрасту составили аналитики

Мужчина в костюме с галстуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Самым молодым среди акимов регионов оказался аким Шымкента - Мурат Айтенов, а самым старшим - аким ВКО Даниал Ахметов. При этом средний возраст казахстанских акимов составляет 52,7 года, передает Ranking.kz.

Как сообщает издание, самому старшему из акимов страны - Даниалу Ахметову - 68 лет. На второй и третьей строчках рейтинга акимов по возрасту оказались Бейбит Исабаев (60,1 года), который возглавляет новообразованную Жетысускую область, и Ералы Тугжанов (59,7 года), аким Актюбинской области.

Самый молодой региональный аким — Мурат Айтенов (41,2 года). Он возглавляет город республиканского значения Шымкент. Среди наиболее молодых также аким Атырауской области Серик Шапкенов (43,5 года) и аким Павлодарской области Асаин Байханов (44,1 года).

Инфографика: ranking.kz

Отмечается, что самый молодой аким - Мурат Айтенов - занял свой пост в возрасте 38 лет, это также самый молодой возраст вступления в должность. Срок службы Айтенова на посту главы региона составляет 3 года.

В число самых молодых на момент вступления в должность также вошли акимы Атырауской и Павлодарской областей: 42 и 44 года соответственно.

Даниал Ахметов, возглавляющий ВКО, занимает пост 8,2 года - это самый долгий срок. Должность акима области он получил в 60 лет.

Самый короткий период пребывания в должности — у акима столицы Жениса Касымбека и акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева. Свои посты оба акима заняли совсем недавно — в начале декабря прошлого года.

Инфографика: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006101-samomu-starshemu-68-let-reyting-kazahstanskih-akimov-po-vozrastu-sostavili-analitiki/