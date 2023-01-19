Глава КНБ доложил Токаеву о предотвращении беспорядков перед выборами

Касым-Жомарт Токаев и Ермек Сагимбаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности Комитета национальной безопасности за 2022 год и планах на предстоящий период.

Ермек Сагимбаев доложил, что в истекшем году исполнено поручение президента о реформировании и активизации работы спецслужбы. Велась превентивная работа по снижению террористических угроз.

На стадии подготовки предотвращены 3 теракта. Нейтрализована радикальная группа, планировавшая массовые беспорядки в период внеочередных президентских выборов. За совершение террористических и экстремистских преступлений осуждено 56 лиц.

Отметим, что 17 ноября, за несколько дней до внеочередных президентских выборов в Казахстане, сотрудники КНБ РК задержали семерых человек, которых подозревали в планировании и организации массовых беспорядков на день выборов.

Кроме того, представители ведомства опубликовали видео, в котором рассказали подробности задержания предполагаемых организаторов беспорядков.

Пресечены попытки въезда в страну 134 иностранных граждан, причастных к терроризму и религиозному экстремизму.

Глава государства был проинформирован, что совместно с правоохранительными органами существенно оздоровлена криминогенная ситуация. Нейтрализованы 15 особо опасных организованных преступных группировок, задержаны 56 их лидеров и активных участников. Из незаконного оборота изъято более 1 100 единиц оружия, 598 гранат и 31 860 боеприпасов, почти половина изъятого была похищена во время январских событий.

Проведено 130 антинаркотических операций, изъято 1,3 тонны различных видов наркотиков. Нейтрализовано 96 международных и региональных наркоканалов. Ликвидировано 28 лабораторий по производству синтетических наркотиков. Пресечены 32 канала незаконной миграции, в отношении их организаторов возбуждено 12 уголовных дел.

Реализован комплекс мер по укреплению системы защиты государственных секретов. Техническими подразделениями КНБ отражено 341,8 млн кибер- и 2 954 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.

Задержано 15 603 нарушителя государственной границы. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты, золота и других товаров на сумму 21,9 млрд тенге.

По итогам встречи главой государства дан ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Напомним, что Ермек Сагимбаев был назначен главой КНБ Казахстана 6 января 2022 года. В этот же день указом главы государства Карим Масимов был освобожден от должности председателя Комитета национальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006037-glava-knb-dolozhil-tokaevu-o-predotvraschenii-teraktov-i-besporyadkov-pered-vyborami/