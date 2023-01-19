Асел Жанасова рассказала Токаеву о новшествах в работе "Казпочты"

Касым-Жомарт Токаев и Асел Жанасова. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления национального оператора почтовой связи АО "Казпочта" Асел Жанасову, передает официальный Telegram-канал Акорды.

В ходе встречи президенту была представлена стратегия развития национального почтового оператора.

Как сообщила Асел Жанасова, приоритетными направлениями в деятельности "Казпочты" станут финансовое оздоровление; развитие социального банка и усиление роли финансовых услуг; расширение возможностей предоставления государственных услуг на базе существующей инфраструктуры; повышение эффективности традиционного почтового бизнеса с фокусом на электронную коммерцию и международные посылки.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах компании по развитию инфраструктуры, логистической и филиальной сетей с целью предоставления возможности бизнесу доставлять услуги и товары до каждого жителя села.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить реализацию стратегии по данным направлениям, подчеркнув социальную значимость присутствия почтового оператора в регионах.

Напомним, Асел Жанасова возглавила АО "Казпочта" в октябре прошлого года, покинув пост вице-министра торговли и интеграции Казахстана.

АО "Казпочта" – казахстанский оператор почтовой связи, согласно информации на сайте. Компания оказывает широкий спектр почтовых, финансовых, брокерских, агентских, электронных услуг. Центральный аппарат находится в Астане. Оператор является членом Всемирного почтового союза и Ассоциации государственных почтовых операторов Европы Posteurop, Регионального содружества в области связи (РСС).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006012-asel-zhanasova-rasskazala-tokaevu-o-strategii-razvitiya-kazpochty/