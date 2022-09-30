Асель Жанасова покинула пост вице-министра торговли и интеграции Казахстана

Асель Жанасова. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Асель Жанасова была освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жанасова Асель Жубанышевна освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции РК в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении.

Асель Жанасова родилась в 1987 году в Алматы. Окончила Кембриджский университет.

Трудовую деятельность начала в 2010 году специалистом по информационным технологиям Департамента автоматизации производства и связи "ENRC Kazakhstan".

В 2016-2017 годах — председатель правления АО "НУХ "Зерде".

В 2018-2020 годах — управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".

С июля 2020 года по настоящее время являлась вице-министром торговли и интеграции РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1990531-asel-zhanasova-pokinula-post-vitse-ministra-torgovli-i-integratsii-kazahstana/