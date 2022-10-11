Минэнерго проведет тендер на строительство ТЭЦ за 239 млрд тенге в Кокшетау

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министерство энергетики Казахстана по поручению президента прорабатывает вопрос строительства Кокшетауской ТЭЦ путем проведения тендера на строительство генерирующих установок. Об этом сообщается на официальном сайте Минэнерго.

Как рассказали в ведомстве, согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, предусматриваются следующие технические показатели электростанции:

электрическая мощность – 240 МВт;

тепловая мощность – 520 Гкал/час.

Общая стоимость проекта - свыше 239 млрд тенге.

Сейчас Минэнерго разрабатывает тендерную документацию.

"Проведение тендера запланировано на январь 2023 года в соответствии с правилами проведения тендера на строительство генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Объявление о проведении тендера и соответствующая документация будут размещены на официальном сайте министерства.

Напомним, в конце сентября президент поручил построить новую ТЭЦ в Семее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992018-minenergo-provedet-tender-na-stroitelstvo-tets-za-239-mlrd-tenge-v-kokshetau/