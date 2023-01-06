Руководила 12 лет: чиновницу уволили в Атырау по отрицательным мотивам

Нурлы Хабиева. Фото: azh.kz

Руководившую более 12 лет отделом занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния Атырау Нурлы Хабиеву уволили с должности по отрицательным мотивам. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает "Ак Жайык".

По информации ведомства, чиновница лишилась своего поста после служебной проверки, инициированной в ноябре 2022 года департаментом Агентства РК по делам госслужбы по Атырауской области.

Факты правонарушений со стороны руководителя отдела были доказаны на заседании единой дисциплинарной комиссии. Принято решение об освобождении Нурлы Хабиевой от занимаемой должности. Какие именно нарушения были допущены, не уточняется.

Ее обязанности возложены на заместителя ведомства Анар Женисову. Назначение нового руководителя будет проводиться на конкурсной основе.

Нурлы Хабиева возглавила городской отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния в октябре 2010 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004429-rukovodila-12-let-chinovnitsu-uvolili-v-atyrau-po-otritsatelnym-motivam/