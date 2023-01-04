Токаев: Казахстан по праву стал государством-реформатором

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 4 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с судьями Конституционного суда РК и отметил, что наша страна сделала решительный шаг в новую эпоху. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Сегодня Казахстан сделал решительный шаг в новую эпоху. В стране осуществляются беспрецедентные политические реформы. В настоящее время не так много государств в мире, которые проводят столь масштабные и содержательные реформы. Это – факт, который признан всем международным сообществом. Казахстан по праву стал государством-реформатором", – отметил глава государства.

Как подчеркнул президент, незыблемость принципа верховенства закона по сути является сердцевиной всех политических реформ в нашей стране. По количеству и, самое главное, по содержанию и качеству реформ Казахстан, безусловно, входит в группу мировых лидеров.

"Действительно, то, что было сделано только в прошлом году, не может не производить позитивного впечатления о масштабе и глубине перемен в нашем обществе. Казахстан, как государство, качественно обновился. Данный факт признается мировым сообществом гласно, о чем также свидетельствуют многочисленные контакты на самом высоком уровне. Не будет преувеличением сказать, что Конституционный Суд станет олицетворением Справедливого Казахстана", – заявил президент.

Кроме того, на встрече с судьями Токаев упомянул о том, кто сможет обратиться в Конституционный суд и какая работа предстоит новообразованному органу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004115-tokaev-kazahstan-po-pravu-stal-gosudarstvom-reformatorom/