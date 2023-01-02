Канцелярию премьера Казахстана преобразовали в Аппарат правительства

Мужчина в деловом костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым Канцелярия премьер-министра преобразуется в Аппарат правительства. Текст документа приводится на официальном сайте президента.

"В целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления" президент постановил преобразовать госучреждение "Канцелярия премьер-министра Республики Казахстан" в ГУ "Аппарат правительства Республики Казахстан".

Указом устанавливается, что Аппарат правительства является государственным органом, осуществляющим:

координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов; организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности премьер-министра и правительства Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, в сентябрьском послании народу Токаев отметил, что часть компетенции правительства следует передать министерствам. Правительство же, по его мнению, должно сосредоточиться на решении межотраслевых вопросов.

"Первым шагом станет трансформация канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства, соответствующий передовым стандартам госуправления. Дело не в смене названия, а в реальной реформе", – подчеркнул тогда президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003943-kantselyariyu-premera-kazahstana-transformirovali-v-apparat-pravitelstva/