Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О развитии агломераций", сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Также президентом был подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития агломераций".

Отметим, что Закон "О развитии агломераций" ранее был принят сенатом парламента РК.

Законом устанавливаются критерии отнесения населенных пунктов к агломерациям, полномочия правительства, уполномоченных и местных органов. Благодаря закону принимается комплексный план развития агломераций, разрабатываемый сроком на пять лет.

Отмечалось, что новые нормы окажут положительное влияние на совершенствование системы расселения граждан и размещения производственных сил, на эффективное использование инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Уверены, что это, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня жизни в населенных пунктах, входящих в агломерацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003910-tokaev-podpisal-zakon-o-razvitii-aglomeratsiy/