Токаев ратифицировал соглашения Казахстана о сотрудничестве в ликвидации ЧС с рядом стран

Сотрудник МЧС РК. Иллюстративное фото: ortcom.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС между Казахстаном и двумя соседними государствами. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте информационно-правовой системы Адилет, сотрудничество в рамках настоящего Соглашения предусматривает:

организацию и проведение мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, природных явлений;

регулярный обмен информацией о мониторинге и прогнозировании ЧС природного и техногенного характера;

обмен опытом в организации подготовки населения к действиям в ЧС, в том числе по оказанию первой медицинской помощи;

организацию взаимодействия соответствующих государственных органов при ликвидации ЧС;

оценку риска для окружающей природной среды и населения в связи с возможными загрязнениями в результате промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

предотвращение и ликвидацию стихийных бедствий;

организацию совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений и тренировок и другое.

Кроме того, Токаев подписал Закон РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Ознакомиться с текстом соглашения можно здесь.

Отмечается, что помощь предоставляется на основании письменного запроса, в котором запрашивающая сторона представляет информацию о времени, месте, характере и масштабе ЧС, указывает вид и объем необходимой помощи.

Предоставляющая сторона в кратчайшие сроки рассматривает запрос и информирует запрашивающую сторону о возможности, объеме и условиях предоставления помощи или невозможности оказания помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003459-tokaev-ratifitsiroval-soglashenie-kazahstana-o-sotrudnichestve-v-likvidatsii-chs-s-ryadom-stran/