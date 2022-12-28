Токаев ратифицировал соглашения Казахстана о сотрудничестве в ликвидации ЧС с рядом стран
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Президент Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС между Казахстаном и двумя соседними государствами. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.
Как сообщается на официальном сайте информационно-правовой системы Адилет, сотрудничество в рамках настоящего Соглашения предусматривает:
- организацию и проведение мониторинга опасных техногенных и экологических процессов, природных явлений;
- регулярный обмен информацией о мониторинге и прогнозировании ЧС природного и техногенного характера;
- обмен опытом в организации подготовки населения к действиям в ЧС, в том числе по оказанию первой медицинской помощи;
- организацию взаимодействия соответствующих государственных органов при ликвидации ЧС;
- оценку риска для окружающей природной среды и населения в связи с возможными загрязнениями в результате промышленных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- предотвращение и ликвидацию стихийных бедствий;
- организацию совместных конференций, семинаров, рабочих совещаний, учений и тренировок и другое.
Кроме того, Токаев подписал Закон РК "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Ознакомиться с текстом соглашения можно здесь.
Отмечается, что помощь предоставляется на основании письменного запроса, в котором запрашивающая сторона представляет информацию о времени, месте, характере и масштабе ЧС, указывает вид и объем необходимой помощи.
Предоставляющая сторона в кратчайшие сроки рассматривает запрос и информирует запрашивающую сторону о возможности, объеме и условиях предоставления помощи или невозможности оказания помощи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003459-tokaev-ratifitsiroval-soglashenie-kazahstana-o-sotrudnichestve-v-likvidatsii-chs-s-ryadom-stran/