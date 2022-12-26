Министр Куантыров признался, что почувствовал рост цен на продукты

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства национальной экономики РК в кулуарах сената рассказал, насколько увеличились расходы на продукты питания в его семье, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, изменился ли "новогодний чек" главы МНЭ и почувствовал ли он рост цен.

"Увеличился (новогодний чек - прим. ред.), из-за тех же самых мандаринов, про которые в прошлый раз спрашивали.

Сезонность есть, сказывается. Процентов на 10, наверное. Может, чуть больше. В тенге если в месяц уходит на продукты 250 тысяч примерно, то увеличилось где-то на 25-30 тысяч. Сейчас, в декабре, имеется в виду", – резюмировал Алибек Куантыров.

Ранее министр рассказал, как планируется снижать зависимость бюджета страны от Нацфонда, а также как будут рассчитывать налог на роскошь для авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003054-ministr-kuantyrov-priznalsya-chto-pochuvstvoval-rost-tsen-na-produkty/