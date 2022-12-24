Первый заместитель акима Шымкента покинул свой пост

Шынгыс Мукан. Фото: instagram.com/shynggys_muqan

Шынгыс Мукан покинул пост первого заместителя акима Шымкента. Данную должность он занял в июле 2020 года. Об этом он сам сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"Уволился из акимата Шымкента. На должность первого заместителя акима я пришел в июле 2020 года во время пандемии COVID. Проработал почти два с половиной года", - написал Шынгыс Мукан.

Он отметил, что за время его работы было много интересного, возникали и проблемы. Также сообщил, что решение об уходе не было принято в одночасье, оно было обдуманным.

Шынгыс Мукан выразил благодарность коллегам.

"Пока я сосредоточусь на просвещении и творчестве. Находясь вне государственной службы, тоже можно благородно служить государству", - отметил он.

Бывший первый заместитель акима опубликовал фотографии его проводов.

Напомним, в июле 2020 года стало известно, что экс-журналист Шынгыс Мукан получил должность первого заместителя акима Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002892-pervyy-zamestitel-akima-shymkenta-pokinul-svoy-post/