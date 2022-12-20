"Ситуация оказалась хуже, чем пытались выдать за реальность": премьер о теплосетях в Казахстане

Алихан Смаилов. Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства напомнил, что в сентябре акимы регионов докладывали о готовности к отопительному периоду, однако после произошедших аварий проверки по регионам показали, что ситуация хуже, чем ее пытались показать, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов отметил, что холода выявили много проблем, при этом осенью акимы сообщали об отсутствии проблемных вопросов при подготовке к отопительному периоду.

За два месяца в Риддере и Экибастузе произошли аварии. Серьезное снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Рудном, Темиртау, Семее, Актау, Павлодаре.

"Необходимо принять самые активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей. Откладывать нельзя ни на один день. В регионах ситуация оказалась хуже той картины, которую пытались выдать за реальность.

Имеющиеся проблемы скрывались. Недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт. Собственники станций и сетей не инвестировали в достаточном объеме. Не решены вопросы и бесхозных сетей.

Понятно, аварии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы. Но не в таком количестве и не в таких масштабах. Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и социальных сетях. Их тысячи по всем регионам. Эти проблемы накапливались годами", — заявил Смаилов.

Премьер-министр добавил, что проверку состояния сетей нужно продолжить - Минэнерго он поручил завершить техническое обследование электрических станций в I квартале 2023 года.

"Со следующего года начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения. Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. Это более 1600 км. Вторым этапом станет обновление уже почти 4 тысяч километров сетей", — сообщил Смаилов.

Также Смаилов поручил:

завершить в первом полугодии разработку необходимой документации по реконструкции тепловых сетей;

Минфину - проработать вопрос выделения целевых трансфертов для финансирования реконструкции тепловых сетей;

Минэнерго и Миннацэкономики - в течение двух недель рассмотреть подходы по усилению государственного энергетического контроля.

Ранее министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил о планах по ремонту казахстанских теплоэлектроцентралей, рассказав, что на капремонт изношенных ТЭЦ понадобится более 180 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002203-proverki-tolko-nachalis-dannye-uzhe-neuteshitelnye-premer-o-teplosetyah-v-kazahstane/