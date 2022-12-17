Какие задачи Токаев поставил перед правительством

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Алихана Смаилова. Глава государства поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В ходе встречи с премьер-министром Алиханом Смаиловым президент поставил перед правительством следующие задачи:

обеспечить благоприятный инвестиционный и бизнес-климат в стране;

снизить уровень инфляции;

улучшить ситуацию в сфере здравоохранения;

держать под особым контролем прохождение отопительного сезона.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев был детально проинформирован о проводимой работе и планах по реализации его предвыборной программы, экономической политике правительства, в том числе о мерах по снижению инфляции, развитию нефтегазовой и энергетической отраслей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства и других секторов экономики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001906-kakie-zadachi-tokaev-postavil-pravitelstvu/