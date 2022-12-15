Штаб по реализации предвыборной программы Токаева создали в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал распоряжение о создании республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента. Документ опубликован на официальном сайте ИПС "Адилет".

Смаилов распорядился образовать Республиканский штаб по реализации предвыборной программы президента РК Токаева при правительстве Казахстана.

Он создан в целях реализации программы "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда".

В состав штаба вошли:

премьер-министр Республики Казахстан, руководитель;

заместитель премьер-министра – министр финансов Республики Казахстан, заместитель руководителя;

первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан;

руководитель Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан;

министр национальной экономики Республики Казахстан;

министр юстиции Республики Казахстан;

министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

министр энергетики Республики Казахстан;

министр сельского хозяйства Республики Казахстан;

министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

министр просвещения Республики Казахстан;

министр науки и высшего образования Республики Казахстан;

министр здравоохранения Республики Казахстан;

министр культуры и спорта Республики Казахстан;

министр информации и общественного развития Республики Казахстан;

министр внутренних дел Республики Казахстан;

министр обороны Республики Казахстан;

министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

аким города Астаны;

аким города Алматы;

аким города Шымкента;

аким Абайской области;

аким Акмолинской области;

аким Актюбинской области;

аким Алматинской области;

аким Атырауской области;

аким Восточно-Казахстанской области;

аким Жамбылской области;

аким Жетысуской области;

аким Западно-Казахстанской области;

аким Карагандинской области;

аким Костанайской области;

аким Кызылординской области;

аким Мангистауской области;

аким Павлодарской области;

аким Северо-Казахстанской области;

аким Туркестанской области;

аким Улытауской области;

председатель Национального Банка Республики Казахстан (по согласованию);

Председатель Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (по согласованию);

председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (по согласованию);

председатель Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан (по согласованию);

председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (по согласованию);

председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (по согласованию);

председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию);

председатель правления акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию);

председатель правления акционерного общества "Национальная компания "QazaqGaz" (по согласованию);

председатель правления акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (по согласованию);

председатель правления акционерного общества "KEGOC" (по согласованию);

председатель правления акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (по согласованию);

председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию);

председатель правления акционерного общества "Казахтелеком" (по согласованию);

президент автономной организации образования "Назарбаев Университет" (по согласованию).

Ряду госорганов были даны соответсвующее поручения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001672-respublikanskiy-shtab-po-realizatsii-predvybornoy-programmy-tokaeva-sozdali-v-kazahstane/