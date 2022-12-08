Токаев принял председателя мажилиса парламента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Кошанов. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Спикер мажилиса парламента проинформировал президента о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты.

В настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты.

Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой. Теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула.

Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат.

Спикер также сообщил о работе Общественной палаты при мажилисе. В нее вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке Общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов.

Глава государства также был проинформирован о работе Общественной приемной нижней палаты парламента и проектах по повышению открытости мажилиса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000751-tokaev-prinyal-predsedatelya-mazhilisa-parlamenta-kazahstana/