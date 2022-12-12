Кульгинов рассказал об эмоциях после назначения заместителем премьера

Алтай Кульгинов. Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Вице-премьер-министр Алтай Кульгинов рассказал, рад ли он своему назначению или предпочел бы остаться акимом, передает корреспондент NUR.KZ.

Кульгинов указал, что в целом работа акимата – это коллективный труд и сделано было много в части газификации, решения проблемы дольщиков, благоустройства.

"В акиматах я проработал свыше 11 лет, поэтому это новый этап развития, новая ответственность. В правительстве ту работу, которую я проделал, или мы с коллегами делали на региональном уровне, теперь будем заниматься со всеми регионами", – отметил он.

Представители СМИ поинтересовались, какие эмоции он испытывает сейчас.

"Только большую ответственность и все. Работа такая же, но уже со всеми регионами. Семья уже понимает мою работу, что я государственный служащий, только поддерживают", – резюмировал он.

Ранее Кульгинов ответил на вопрос, сколько его семья тратит ежемесячно на еду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001174-kulginov-rasskazal-ob-emotsiyah-posle-naznacheniya-zamestitelem-premera/