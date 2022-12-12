"Наказания будете получать в реальном мире": Токаев призвал чиновников не увлекаться соцсетями

Ноутбук. Иллюстративное фото: pexels.com

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил, что госорганы уделяют большое внимание соцсетям, а не реальным чаяниям населения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

"Ситуация сегодня такова, что внимание госорганов приковано больше не к реальным чаяниям народа, а к лентам социальных сетей, которые имеют мало общего с реальностью. К примеру, правоохранительные органы быстро и четко реагируют на незначительные административные проступки, растиражированные в СМИ и социальных сетях.

Конечно, социальные сети стали хорошей площадкой для диалога власти и общества. Но это далеко не единственный формат взаимодействия. Его нельзя абсолютизировать, поскольку он охватывает лишь небольшую часть нашего общества. Самим сотрудникам министерств, акиматов и аппарата правительства не советую увлекаться путешествиями в виртуальном мире, потому что наказания будете получать в реальном мире", - заявил президент.

Он отметил, что виртуальный мир "порождает иллюзии и заблуждения" и в этом состоит его опасность.

"Нельзя воспринимать каждый комментарий "диванного эксперта" как всенародную поддержку или, наоборот, как всеобщее порицание и осуждение . Необходимо учитывать мнения и запросы всех категорий населения, эффективно решать непосредственные проблемы граждан.

Миллионы казахстанцев ежедневно спокойно и на совесть выполняют свою работу, трудятся во благо Родины - учат детей и студентов, лечат пациентов, строят дома, выращивают хлеб, убирают улицы и парки. Большинство из них далеки от политики и хайпа социальных сетей. Вот они - главная опора нашей страны. Поэтому именно такие люди, в первую очередь, должны ощущать реальную поддержку "слышащего государства", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Астане состоялось расширенное заседание правительства с участием Касым-Жомарта Токаева.

Президент заявлял, что реальные денежные доходы населения демонстрируют самые низкие темпы роста за последние пять лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001152-nakazaniya-budete-poluchat-v-realnom-mire-tokaev-prizval-chinovnikov-ne-uvlekatsya-sotssetyami/