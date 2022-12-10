"Я признал, что вспылил": глава аппарата акима лишился надбавки к зарплате в Костанайской области

Рамиль Сайфиулин. Фото: gov.kz

На заседании Совета по этике было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении руководителя аппарата акима Костанайского района одноименной области Рамиля Сайфиулина из-за оскорбления подчиненной, передает "ТоболИнфо".

Чиновник заявил, что раскаивается в произошедшем и уже понес свое наказание.

"Я признал, что вспылил и извинился уже на следующий день. Причиной стало то, что моя подчиненная была недовольна работой, которую ей поручили. У нас такая служба, что порой приходится оставаться сверхурочно и работать оперативно.

Я никогда никого не заставлял и всегда развозил работников по домам, если мы задерживались. Но когда на меня писали заявление, эти факты не были указаны. Тем более, что меня уже наказали, лишив должности уполномоченного по этике и соответствующей надбавки к заработной плате", - высказался Рамиль Сайфиулин.

Сама же подчиненная полностью отрицала, что руководитель перед ней извинялся. Вокруг этого произошли споры. Полемика развернулась и по поводу самого поступка чиновника.

В итоге члены Совета по этике рекомендовали акиму Костанайского района объявить выговор Рамилю Сайфиулину.

Напомним, ранее стало известно о другой чиновнице, которая назвала необычную причину своих перелетов в рабочее время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000985-ya-priznal-chto-vspylil-glava-apparata-akima-lishilsya-nadbavki-k-zarplate-v-kostanayskoy-oblasti/