Чиновница из Костаная назвала необычную причину своих перелетов в рабочее время

Мадина Касенова на заседании. Фото: tobolinfo.kz

На заседании Совета по этике было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя Управления здравоохранения акимата Костанайской области Мадины Касеновой, передает "ТоболИнфо".

На заседании выяснилось, что заместитель руководителя управления пользовалась рабочим временем в собственных целях несколько раз. Мадина Касенова могла позволить себе отсутствовать на рабочем месте более 3 часов.

"Прокуратурой Костаная во время проверки выявлен факт неоднократного перелета Мадины Касеновой в столицу и обратно в рабочее время. Она могла совершенно спокойно позволить себе в конце недели уйти с работы в обеденное время и вернуться в это же время в понедельник.

На работе она отсутствовала 5, 6, 31 января и 12 апреля 2022 года. В целях сокрытия этого поступка она в своем табеле отражала полный рабочий день", - заявил сотрудник прокуратуры Костаная.

Также стало известно, что чиновница возместила в бюджет 65 тыс. тенге, которые незаконно получила за якобы отработанное время.

Кроме того, она заявила, что никогда не покидала рабочее место самовольно, а отпрашивалась у руководителя в устной форме.

"Вы же понимаете, что устная просьба не дает вам право покидать свой пост, для всего есть документально заверенный порядок", - высказался председатель Совета по этике Асхат Искендиров.

Сама Мадина Касенова назвала весьма необычную причину своих перелетов в столицу в рабочее время.

"В это время бушевали январские события, поэтому мне приходилось летать в столицу по личным делам", - пояснила замглавы управления.

Уточнять подробности она не стала. В итоге Совет по этике вынес дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000966-chinovnitsa-iz-kostanaya-nazvala-neobychnuyu-prichinu-svoih-pereletov-v-rabochee-vremya/