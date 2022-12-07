Казахстанцы смогут официально подавать петиции в госорганы. Мажилис принял закон

Ноутбук. Иллюстративное фото: ortcom.kz

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли в первом чтении проект закона "Об общественном контроле" с сопутствующими поправками. Документ предусматривает создание официального сайта для подачи петиций, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ глава МИОР Дархан Кыдырали. Он сообщил, что законопроектом определяется понятие "общественный контроль".

Объектом общественного контроля являются местные, государственные, центральные госорганы, субъекты квазигоссектора, исполнители функций центральных или местных исполнительных органов. Субъектами общественного контроля являются граждане, некоммерческие организации, зарегистрированные в Казахстане.

"Целью общественного контроля является обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Главные принципы общественного контроля – законность, гласность, открытость и прозрачность, добровольное участие и независимость субъектов общественного контроля", — заявил министр.

В качестве основных форм общественного контроля предлагаются общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественные слушания. Также могут осуществляться другие формы, определенные законодательством РК.

При этом к реализации общественного контроля не допускаются лица, не достигшие 18 лет, имеющие непогашенную судимость, состоящие на наркологическом и психологическом учете.

Кроме того, будет ограничено участие некоммерческих организаций, деятельность которых связана с иностранным участием, прекращена или запрещена в соответствии с действующим законодательством.

Сопутствующим проектом закона регламентируется институт петиций, а также совершенствуется законодательство в области доступа к информации.

"В законодательстве дается понятие петиции. Петиция может быть подана гражданами РК через специальный интернет-портал. Уполномоченный орган определяет соответствие петиции условиям, установленным законом, пока она не станет публичной.

В течение 20 рабочих дней со дня подачи петиции к ней должны присоединиться не менее 150 граждан страны. Такая практика применяется в ряде стран, где создан институт петиции, например, США, Узбекистан и другие", — пояснил Кыдырали.

Для обязательного рассмотрения петиции существует пороговое значение голосов, которые ее поддерживают:

районный уровень, акиматы: 2,5 тыс. голосов при населении свыше 50 тыс., для остальных – не менее 5% от численности населения;

районный уровень, маслихат: 5 тыс. голосов при населении свыше 50 тыс., для остальных – не менее 10% от численности населения;

областной уровень, акиматы: 1% голосов от населения соответствующей административной территориальной единицы;

областной уровень, маслихаты: не менее 2% от населения соответствующей административной территориальной единицы;

республиканский уровень, правительство – не менее 50 тыс. голосов.

"В ходе рассмотрения петиции госорган с приглашением уведомлением автора петиции организует публичное обсуждение проекта решения госоргана и создает отдельную комиссию и рабочую группу.

Такие меры позволят повысить общественный статус и значимость петиций. Решение по петициям принимает только первый руководитель госоргана", — резюмировал глава МИОР.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000482-kazahstantsy-smogut-ofitsialno-podavat-petitsii-v-gosorgany-mazhilis-prinyal-zakon/