Назначен новый аким Тараза

Бакытжан Орынбеков. Фото: gov.kz

По согласованию с Администрацией президента РК и Таразским городским маслихатом распоряжением главы Жамбылской области Орынбеков Бакытжан Амирбекович назначен акимом Тараза. Об этом сообщается на официальном сайте акимата региона.

Орынбеков Бакытжан Амирбекович родился в 1971 году. Окончил Таразский государственный университет им. Дулати по специальностям "автомобили и автомобильное хозяйство" и "горное дело".

Трудовую деятельность начал в 1992 году начальником отдела в фирме "Заман" в городе Джамбуле.

В разные годы работал заместителем директора частного предприятия "Делдал", механиком в АО "Жамбыл-Құпарлылық", генеральным директором ТОО "Торгово-производственная компания "Шығыс Таңы", президентом ТОО "Тараз көлік жолы", начальником управлений пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства акимата Жамбылской области, занимал различные руководящие должности в ТОО "Торгово-транспортная компания" АО "НАК "Казатомпром" и АО "Волковгеология".

В 2016-2017 годах занимал должность заместителя генерального директора РГП на ПХВ "Резерв" Комитета государственных материальных резервов Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2017-2018 годах - заместителя председателя Комитета государственных материальных резервов Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2018-2021 годах - директора департамента, управляющего директора-руководителя проектного офиса, генерального директора по управлению проектами – члена правления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1986169-naznachen-novyy-akim-taraza/