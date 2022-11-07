Касым-Жомарт Токаев посетил подземную мечеть Бекет-ата. Фото: t.me/bort_01

Президент, находящийся с рабочей поездкой в Мангистауской области, посетил подземную мечеть Бекет-ата, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

После осмотра историко-культурного объекта Глава государства побеседовал с местными аксакалами.

"Я специально нашел время, чтобы посетить это святое место. Я уже приезжал сюда в 2019 году, сразу после вступления в должность Президента. Сегодня на встрече с общественностью региона я поднял ряд важных вопросов. Считаю, что развитию Мангистауской области необходимо придать новый импульс. Соответствующие поручения даны Правительству. Самое главное, полагаю, что если мы сохраним мир и спокойствие, то и в регионе все будет благополучно. Все шаги, которые предпринимаются в этом направлении, будут на моем личном контроле", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев посетил подземную мечеть Бекет-ата. Фото: t.me/bort_01

Подземная мечеть Бекет-ата. Фото: t.me/bort_01

Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью региона. В своем выступлении президент отметил, что одним из приоритетов развития региона должна стать модернизация сфер промышленности и бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996129-tokaev-posetil-podzemnuyu-mechet-beket-ata/