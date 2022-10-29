Токаев поздравил президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: instagram.com/rterdogan

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Турции, в которой поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ с Днем Республики, передает Акорда.

"Несомненно, эта дата занимает важное место в истории Вашей страны. Она олицетворяет единство и солидарность народа, служит уникальным символом свободы и созидания. Турция, сплоченная этими ценностями, стала авторитетным государством, достижения которого признаны всем мировым сообществом.

Все это стало возможным благодаря Вашему богатому опыту государственного управления, упорному труду и уникальным личным качествам. Уверен, что под Вашим мудрым руководством Турецкая Республика продолжит укреплять свой авторитет на мировой арене, а благосостояние турецкого народа будет только приумножаться", – говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Напомнив, что дипломатические отношения между Казахстаном и Турцией были установлены 30 лет назад, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что на сегодняшний день сотрудничество между странами динамично развивается в духе расширенного стратегического партнерства.

В завершение глава государства пожелал президенту Турции больших успехов в ответственной деятельности, его родным и близким - благополучия, а всему турецкому народу - мира и процветания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994846-tokaev-pozdravil-prezidenta-turtsii/