Глава Минэнерго доложил Токаеву о состоянии энергетической системы страны

Токаев провел совещание по вопросам развития газовой и энергетической отрасли. Фото: t.me/bort_01

Глава государства провел совещание по вопросам развития газовой и энергетической отрасли, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева прошло оперативное совещание по вопросам газовой и энергетической отрасли.

В ходе мероприятия было рассмотрено состояние энергетической системы страны, при этом особое внимание было уделено перспективам прохождения зимнего отопительного сезона. С докладом выступил министр энергетики Болат Акчулаков.

Президент поручил выработать комплекс мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы энергетической системы страны, а также развитие новых генерирующих мощностей.

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании кабинета министров рассказал, как сейчас работает энергосистема страны. Отмечалось, что потребление электричества снизилось в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994155-glava-minenergo-dolozhil-tokaevu-o-sostoyanii-energeticheskoy-sistemy-strany/