Токаев посетил концерт ко Дню Республики в "Астана Опера" (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный концерт, посвященный Дню Республики. Фотографиями с концерта поделился официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства.

Праздничное мероприятие состоялось в Театре оперы и балета «Астана Опера». В программу концерта вошли выступления известных казахстанских артистов, оперных певцов, хореографических групп, а также симфонического оркестра.

Концерт ко Дню Республики. Фото: t.me/bort_01

Концерт ко Дню Республики. Фото: t.me/bort_01

Концерт ко Дню Республики. Фото: t.me/bort_01

Напомним, сегодня президент наградил ряд казахстанцев орденами и медалями, а также присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины ряду офицеров.

Кроме того, сегодня Токаев наградил парня, спасшего женщину от нападения с ножом в автобусе Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994031-tokaev-posetil-kontsert-ko-dnyu-respubliki-v-astana-opera-foto/