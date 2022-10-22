Токаев рассказал, чего добился Казахстан за годы его президентства

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев, выступая перед казахстанцами в Акорде, рассказал, чего добилась страна за время его президентства. Его речь опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства.

"За три с половиной года благодаря конструктивному диалогу и гражданской консолидации мы добились ощутимых успехов в политической модернизации и демократизации страны.

Сумели серьезно укрепить систему защиты прав человека. Запустили процесс кардинальной трансформации и обновления государственного аппарата. Значительно расширили возможности для созидательной общественной активности и политического участия.

Мы предприняли решительные шаги для повышения качества жизни граждан, демонополизации экономики, развития честной и открытой конкуренции. Проголосовав на республиканском референдуме за поправки в Конституцию, мы придали ей дух истинной справедливости и подлинной демократии", - сказал президент.

Он также отметил успехи страны на международной арене.

"Голос нашей страны на международной арене стал звучать еще весомее. Мы последовательно укрепляем свою роль в региональной и глобальной политике, неизменно продвигая ценности мира и сотрудничества, взаимного уважения и доверия.

В условиях беспрецедентной геополитической напряженности мы твердо придерживаемся фундаментальных принципов миролюбивого и конструктивного внешнеполитического курса.

Многие духовные лидеры, крупные государственные деятели, выдающиеся ученые и бизнесмены неизменно подчеркивают наш уникальный вклад в построение гармоничного будущего и устойчивый прогресс человечества.

Все это стало возможным благодаря единству и сплоченности нашего народа, стабильности и согласию в обществе", - отметил Токаев.

Напомним, во время своей речи президент ответил на заявления, что Казахстан "случайно обрел свободу". Он также высказал свое мнение о том, какая идеология нужна нашей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993923-tokaev-rasskazal-chego-dobilsya-kazahstan-za-gody-ego-prezidentstva/