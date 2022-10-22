Какая идеология нужна Казахстану, объяснил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня Касым-Жомарт Токаев вручил награды казахстанцам, внесшим вклад в развитие страны. Перед вручением наград глава государства выступил с речью, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

"Государство, идущее по пути динамичного развития и прогресса, дает незыблемые гарантии прав и свобод граждан. Очевидно, что больших успехов добьется только страна, народ которой отличается творческой энергией, патриотизмом и трудолюбием. Именно поэтому эти ценности стали ориентирами нашего движения вперед.

Мы руководствуемся принципом: «Не человек для государства, а государства для блага человека». Если мы хотим сделать нашу государственность еще крепче, нам нужна, прежде всего, идеология взаимной ответственности и созидания. Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина. Нам нужно глубоко осознать, что это наш общий долг.

Сейчас нашей стране нужна идеология, понятная всем людям и реально отвечающая запросам граждан. Проще говоря, необходимы не искусственные принципы, а правильные ориентиры, нужные в повседневной жизни, понятные и близкие сердцу каждого человека. Безусловно, нас радует, что сегодня наш сплоченный народ живет в единстве и согласии", - сказал президент.

Напомним, сегодня президент подписал указ о присвоении государственных наград ряду казахстанцев. Выступая на церемонии вручения этих наград, Токаев ответил на заявления о том, что "Казахстан случайно обрел свободу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993917-kakaya-ideologiya-nuzhna-kazahstanu-obyasnil-tokaev/