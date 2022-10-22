Токаев о языках: Недопустимо превращать их в политический инструмент

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Сегодня Касым-Жомарт Токаев вручил награды казахстанцам, внесшим вклад в развитие страны. Перед вручением наград глава государства выступил с речью, в ходе которой высказался о том, что язык нельзя превращать в политический инструмент, сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

"Еще одним символом, объединяющим казахстанцев, является государственный язык. Казахский язык всегда будет государственным языком. Государство обеспечивает расширение сферы его применения. Работа в этом направлении не прекращается и будет продолжена", - подчеркнул президент.

Токаев рассказал о преимуществах, которые дает знание разных языков.

"Как я недавно говорил, "Родной язык – залог единства, другие языки – залог благополучной жизни". Чем большим количеством языков овладеют наши молодые люди, тем более конкурентоспособными и квалифицированными они будут. Язык, межэтнические отношения – это тесно связанные между собой важнейшие факторы обеспечения внутренней стабильности. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент", - заявил глава государства.

Токаев считает, что политизация такого рода чувствительных для общества вопросов привела к печальным последствиям в некоторых государствах.

"Это не наш путь", - заключил президент.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев ответил на заявления о том, что "Казахстан случайно обрел свободу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993922-tokaev-o-yazykah-nedopustimo-prevraschat-ih-v-politicheskiy-instrument/