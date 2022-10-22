Токаев наградил казахстанцев орденами и медалями в преддверии Дня Республики
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В канун национального праздника Дня Республики указом президента за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы между народами, активную общественную деятельность группа граждан награждена госнаградами, сообщает официальный сайт Акорды.
В числе награжденных – видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки.
За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан звание «Халық қаһарманы» присвоено государственному и общественному деятелю Каирбеку Сулейменову, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии и производственной деятельности звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено видному писателю Дулату Исабекову и директору ТОО «АтырауАгроӨнімдері» Владимиру Розметову.
Орденом «Отан» награждены:
- артистка РГКП «Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева» К.Аспетова;
- директор ТОО «Алтын–Әсел» Х.Өтеуұлы.
Орденом «Барыс» І степени награждены:
- общественный деятель М.Ауэзов;
- главный редактор журнала «Жұлдыз» М.Кулькенов;
- директор ТОО «Управление автомобильных дорог» М.Удербаев.
Орденом «Барыс» ІІ степени награждены:
- поэт У.Оралбаев;
- директор КГКП «Педагогический колледж имени М. Ауэзова» Ш.Жанаева.
Орденом «Барыс» ІІІ степени награждены:
- председатель РОО «Казахстанский союз юристов» С.Ақылбай;
- директор ТОО «Ұлттық өнер» Т.Бурмистрова, известный общественный деятель Ж.Кулекеев;
- артист ГККП «Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Ж. Шанина» С.Өтемісұлы;
- генеральный директор РГП «Институт экономики» А.Сатыбалдин.
Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых:
- генеральный директор АО «Международный научно-производственный центр «Фитохимия» С.Адекенов;
- президент АО «Шымкентмай» Д.Адирбеков;
- ветеран труда Ж.Аманбаев;
- директор Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий С.Ахметов;
- председатель президиума НПП «Атамекен» Р.Баталов, первый проректор – заместитель председателя правления НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» Г.Байтук;
- главный научный сотрудник РГКП «Институт языкознания имени А.Байтурсынова» Т.Джанузаков;
- поэт Р.Буркитбаева, ректор учреждения «Евразийская юридическая академия имени Д. Кунаева» Ө.Жалаири;
- профессор НАО «Кызылординский университет имени Коркыта Ата» Б.Кәрібозұлы;
- ведущая актриса РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н.Сац» В.Крымская;
- генеральный директор РГП «Институт востоковедения имени Р.Сулейменова» Д.Масимханулы;
- политолог Б.Нурмухамедов;
- заведующая кафедрой НАО «Медицинский университет Астана» Р.Рахимжанова;
- директор Казахстанского филиала МГУ имени М.Ломоносова А.Сидорович;
- председатель Духовного управления мусульман Казахстана Н.Утпинов.
Ордена «Достық» II степени удостоены:
- генеральный директор ОАО "Татнефть" Наиль Маганов;
- председатель международного арбитражного центра АО «Международный финансовый центр «Астана» Барбара Доманн;
- заведующий отделом Института археологии Монгольской академии наук Алтангэрэлийн Энхтор.
Орденом «Құрмет» награждены:
- главный эксперт РГУ «Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи» Л.Актаева;
- директор РГП «Республиканский центр крови» Д.Бекиров;
- собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» по Туркестанской области и городу Шымкенту Л.Доброта;
- учитель КГУ «Школа-лицей №16 города Павлодара» Ж.Жаксылыкова;
- главный врач КГП «Районная больница № 2 Урджарского района» Н.Жакиянова;
- директор театра «Алатау» Р.Заитов;
- глава КХ «Мирас» Б.Карабаев;
- директор центра подготовки Олимпийского резерва области Жетісу М.Мамыров;
- главный инженер РГП «Институт ядерной физики» А.Мартюшов;
- ветеран труда М.Сулейменов.
Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» стали 76 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства, в том числе представители двух рабочих династий.
Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 28 видным представителям науки и культуры. Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 260 человек.
За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны орденами «Даңқ» II степени, «Айбын» II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Списки награжденных будут опубликованы в местной печати.
Кроме того, президент подписал указ о присуждении государственной премии РК 2022 года в области литературы и искусства имени Абая.
Указом главы государства постановлено присудить премию:
- Жайлыбай Ғалым, поэту – за сборник стихов и поэм «Ай таңбалы арғымақ»;
- Жақыпбай Нұрқанат, режиссеру – за мюзикл «Жібек»;
- Мыржықбай Кенжеғали Тұрсынбекұлы, певцу – за концерт «Жүрегім нені сезесің?»;
- Саукетаеву Туруспеку, писателю – за роман «Желқайық»;
- Сегізбай Кәдірбек, писателю – за роман «Тағдыр толқыны»;
- Смагулову Сембигали Абзалбековичу, скульптору – за скульптурную композицию «Үш арыс»;
- Тұрысбек Секен Кәрімұлы, композитору – за сборник стихов, клавир, партитур песен и кюев «Тәтті мұң».
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993880-tokaev-nagradil-pisatelya-veterana-ovd-i-glavu-too/