Токаев наградил казахстанцев орденами и медалями в преддверии Дня Республики

Медаль. Иллюстративное фото: ortcom.kz

В канун национального праздника Дня Республики указом президента за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы между народами, активную общественную деятельность группа граждан награждена госнаградами, сообщает официальный сайт Акорды.

В числе награжденных – видные представители производственной сферы, бизнеса, образования, здравоохранения, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, ветераны труда, деятели культуры и науки.

За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан звание «Халық қаһарманы» присвоено государственному и общественному деятелю Каирбеку Сулейменову, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии и производственной деятельности звание «Қазақстанның Еңбек Ері» присвоено видному писателю Дулату Исабекову и директору ТОО «АтырауАгроӨнімдері» Владимиру Розметову.

Орденом «Отан» награждены:

артистка РГКП «Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева» К.Аспетова;

директор ТОО «Алтын–Әсел» Х.Өтеуұлы.

Орденом «Барыс» І степени награждены:

общественный деятель М.Ауэзов;

главный редактор журнала «Жұлдыз» М.Кулькенов;

директор ТОО «Управление автомобильных дорог» М.Удербаев.

Орденом «Барыс» ІІ степени награждены:

поэт У.Оралбаев;

директор КГКП «Педагогический колледж имени М. Ауэзова» Ш.Жанаева.

Орденом «Барыс» ІІІ степени награждены:

председатель РОО «Казахстанский союз юристов» С.Ақылбай;

директор ТОО «Ұлттық өнер» Т.Бурмистрова, известный общественный деятель Ж.Кулекеев;

артист ГККП «Шымкентский городской академический казахский драматический театр имени Ж. Шанина» С.Өтемісұлы;

генеральный директор РГП «Институт экономики» А.Сатыбалдин.

Орденом «Парасат» отмечены заслуги известных ученых, деятелей культуры, представителей производственной сферы, среди которых:

генеральный директор АО «Международный научно-производственный центр «Фитохимия» С.Адекенов;

президент АО «Шымкентмай» Д.Адирбеков;

ветеран труда Ж.Аманбаев;

директор Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий С.Ахметов;

председатель президиума НПП «Атамекен» Р.Баталов, первый проректор – заместитель председателя правления НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» Г.Байтук;

главный научный сотрудник РГКП «Институт языкознания имени А.Байтурсынова» Т.Джанузаков;

поэт Р.Буркитбаева, ректор учреждения «Евразийская юридическая академия имени Д. Кунаева» Ө.Жалаири;

профессор НАО «Кызылординский университет имени Коркыта Ата» Б.Кәрібозұлы;

ведущая актриса РГКП «Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н.Сац» В.Крымская;

генеральный директор РГП «Институт востоковедения имени Р.Сулейменова» Д.Масимханулы;

политолог Б.Нурмухамедов;

заведующая кафедрой НАО «Медицинский университет Астана» Р.Рахимжанова;

директор Казахстанского филиала МГУ имени М.Ломоносова А.Сидорович;

председатель Духовного управления мусульман Казахстана Н.Утпинов.

Ордена «Достық» II степени удостоены:

генеральный директор ОАО "Татнефть" Наиль Маганов;

председатель международного арбитражного центра АО «Международный финансовый центр «Астана» Барбара Доманн;

заведующий отделом Института археологии Монгольской академии наук Алтангэрэлийн Энхтор.

Орденом «Құрмет» награждены:

главный эксперт РГУ «Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи» Л.Актаева;

директор РГП «Республиканский центр крови» Д.Бекиров;

собственный корреспондент газеты «Казахстанская правда» по Туркестанской области и городу Шымкенту Л.Доброта;

учитель КГУ «Школа-лицей №16 города Павлодара» Ж.Жаксылыкова;

главный врач КГП «Районная больница № 2 Урджарского района» Н.Жакиянова;

директор театра «Алатау» Р.Заитов;

глава КХ «Мирас» Б.Карабаев;

директор центра подготовки Олимпийского резерва области Жетісу М.Мамыров;

главный инженер РГП «Институт ядерной физики» А.Мартюшов;

ветеран труда М.Сулейменов.

Кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» стали 76 рабочих и тружеников промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей материального производства, в том числе представители двух рабочих династий.

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 28 видным представителям науки и культуры. Почетной грамотой Республики Казахстан награждены 260 человек.

За образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, укреплении национальной безопасности страны орденами «Даңқ» II степени, «Айбын» II и III степени, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награждена группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Списки награжденных будут опубликованы в местной печати.

Кроме того, президент подписал указ о присуждении государственной премии РК 2022 года в области литературы и искусства имени Абая.

Указом главы государства постановлено присудить премию:

Жайлыбай Ғалым, поэту – за сборник стихов и поэм «Ай таңбалы арғымақ»;

Жақыпбай Нұрқанат, режиссеру – за мюзикл «Жібек»;

Мыржықбай Кенжеғали Тұрсынбекұлы, певцу – за концерт «Жүрегім нені сезесің?»;

Саукетаеву Туруспеку, писателю – за роман «Желқайық»;

Сегізбай Кәдірбек, писателю – за роман «Тағдыр толқыны»;

Смагулову Сембигали Абзалбековичу, скульптору – за скульптурную композицию «Үш арыс»;

Тұрысбек Секен Кәрімұлы, композитору – за сборник стихов, клавир, партитур песен и кюев «Тәтті мұң».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993880-tokaev-nagradil-pisatelya-veterana-ovd-i-glavu-too/