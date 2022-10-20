"Человеческая жизнь бесценна": Токаев призвал рассматривать ДТП с жертвами как ЧС

Полицейские на месте ДТП. Иллюстративное фото: polisia.kz

На встрече с общественностью Жетысуской области президент Касым-Жомарт Токаев высказался о качестве дорог и количестве аварий в регионе. Слова президента опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Актуальной задачей остается ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы. Это очень важный участок. Поэтому правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в ближайшие 2 года. Нужно срочно решить вопрос финансирования.

Прежде всего, важно качество дорог, но и затягивать со строительством нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта. В области за 9 месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек. Это ужасающий показатель.

В стране растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами. Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог", - сказал президент.

Напомним, на встрече с общественностью Жетысуской области Токаев также высказался о строительстве лаборатории на Хоргосе для увеличения экспорта в Китай. Кроме того, президент заявил о необходимости правильно использовать земельный потенциал Жетысу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993535-tokaev-kazhdoe-dtp-s-chelovecheskimi-zhertvami-sleduet-rassmatrivat-kak-chs/