Спецлабораторию могут построить на "Хоргосе" для увеличения экспорта в Китай

МЦПС "Хоргос". Фото: instagram.com/mcps_khorgos

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Жетысуской области высказался о строительстве лаборатории на Хоргосе для увеличения экспорта в Китай, передает официальный Telegram пресс-службы Акорды "Борт N1".

"Еще одна актуальная проблема – резкое замедление работы пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в связи с карантинными ограничениями. Возникают скопления грузового автотранспорта, которые вызывают справедливое недовольство водителей.

Для исправления ситуации необходимо ускорить внедрение электронной очереди на пограничных пунктах пропуска "Алаколь" и "Нұр жолы".

Еще одним шагом, способным серьезно усилить экономический потенциал региона и страны в целом, может стать создание аккредитованной по стандартам Китая лаборатории. Ее работа увеличит наш экспорт в Китай. Уже есть план открытия такой лаборатории на Хоргосе. Необходимо активизировать диалог с коллегами из Китая для быстрой реализации данного проекта", - сказал глава государства.

Напомним, сегодня, 20 октября, Токаев прибыл с рабочим визитом в Жетысускую область. Президент высказался о здравоохранении и земельном потенциале региона, а также затронул множество других важных вопросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993532-spetslaboratoriyu-mogut-postroit-na-horgose-dlya-uvelicheniya-eksporta-v-kitay/