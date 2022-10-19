Премьер-министр Казахстана рассказал, где учатся его дети

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Глава кабмина Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, доверяет ли он казахстанской медицине и образованию, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов заявил, что доверяет и казахстанской медицине, и образованию.

"Естественно, доверяю и образованию, и здравоохранению. Лично я и моя супруга лечимся здесь, в Казахстане", – заявил он.

При этом, глава правительства напомнил, что сам учился в университете имени Аль-Фараби в Алматы.

"Мои дети учатся в государственной школе в Астане", – добавил Смаилов.

Напомним, ранее глава казахстанского кабмина ответил на вопрос журналистов об отставке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993394-premer-ministr-kazahstana-rasskazal-gde-uchatsya-ego-deti/