Премьер-министра Смаилова спросили об отставке

Алихан Смаилов. Фото: akorda.kz

Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, как он оценивает свою работу, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ сообщили премьер-министру, что в Сети его часто критикуют и призывают к отставке. В связи с этим журналисты поинтересовались, как он сам оценивает свою работу.

"Я ежедневно работаю, прилагаю все силы. Я благодарен поддержке, оказанной главой государства и обществом, и приложу все силы, чтобы оправдать возложенное доверие. Оценку даст президент и население", - заявил он в ответ.

При этом он добавил, что его принципиальная позиция не в том, чтобы кого-то ругать или уволить, а в организации работы: чтобы все работали системно для выполнения поставленных задач.

Напомним, сегодня в мажилисе премьер-министр также объяснил, почему к 2025 году ожидается снижение инфляции до 3-4%, несмотря на то, что в этом году она выросла до рекордных 17%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993389-smailov-otvetil-na-vopros-ob-otstavke/