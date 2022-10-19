Почему к 2025 году ожидается снижение инфляции, объяснил Смаилов

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса в ходе обсуждения проекта закона "О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы" попросили главу кабмина разъяснить, на чем основан оптимистический сценарий по уровню инфляции, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняла депутат Дания Еспаева. По ее словам, 2022 год отмечен сильным ростом цен, что ощутимо бьет по карманам граждан.

"Годовая официальная инфляция на сегодняшний день составила 17,7% при целевом уровне от 4 до 6%. Продукты первой необходимости с начала года выросли в цене более чем на 22%. Согласно прогнозу, в 2023 году инфляция запланирована на уровне 7,9-9,5%, в последующие годы прогнозируется даже снижение до 3-4%. На чем основан такой оптимистичный прогноз?" – поинтересовалась мажилисвумен.

В ответ премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что в этом году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира, в том числе и для США и стран Евросоюза, где отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет – порядка 10%, а на продовольственные товары и того выше.

"В соседних странах также складывается высокий уровень инфляции – порядка 14-15%. Причинами являются повышение цен на энергоносители, на минеральные удобрения, продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой.

В нашем случае еще негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару и, соответственно, к тенге на 30% из-за резкого сокращения импорта в Российскую Федерацию. Автоматически весь импорт из России в Казахстан подорожал на 30%. А доля России в нашем общем импорте - порядка 40%. Понятно, что все эти негативные факторы в прошлом году при формировании республиканского бюджета мы прогнозировать не могли", – пояснил глава правительства.

Он отметил, что кабмин совместно с Нацбанком реализует комплекс мер по сдерживанию инфляции – это системные и оперативные меры, направленные на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и снижение импортозависимости.

Так, по словам Смаилова, 55% вклада в инфляцию делают продуктовые товары, поэтому в этом году власти страны в два раза увеличили финансирование АПК. В результате по итогам 9 месяцев наблюдается реальный рост валовой продукции сельского хозяйства на 7%.

К оперативным мерам премьер отнес вопросы логистики, антимонопольное и внешнеторговое регулирование, контроль за надценкой не выше 15% на социально-значимые продукты, форвордные закупки, формирование стабфондов и другие меры.

"Считаем, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 9,5-7,5%, в последующие годы еще ниже. Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы достичь этих более низких значений инфляции", – резюмировал премьер-министр.

Ранее министр нацэкономики Алибек Куантыров сообщил, что кабмин прогнозирует снижение уровня инфляции до 3-4% к 2025 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993383-pochemu-k-2025-godu-ozhidaetsya-snizhenie-inflyatsii-obyasnil-smailov/