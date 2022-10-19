Токаев: Недопустимо использовать казахский язык для политических игр

Словарь. Иллюстративное фото: pixabay.com

В рамках встречи с общественностью Алматинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о развитии казахского языка. Он призвал чтить свой язык и не отказываться от изучения других, передает NUR.KZ.

Президент отметил, что растет число молодых людей, говорящих на казахском языке.

"В целом, языковая среда кардинально изменилась. Немало представителей различных этносов, владеющих казахским языком. Наблюдается высокий спрос на фильмы, музыкальную и другую продукцию на казахском языке. Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется. Поэтому оснований для беспокойства нет", – подчеркнул Токаев.

По его словам, недопустимо использовать казахский язык для политических игр.

"Недопустимо использовать казахский язык для политических игр. Такого рода ошибки привели к печальным последствиям в некоторых странах. Наше государство принимает необходимые меры для поддержки казахского языка, и мы продолжим работу в этом направлении", – обратил внимание глава государства.

Он обратился к казахстанцам с призывом.

"Мы должны чтить свой язык, и это правильно. Но нельзя отказываться и от изучения других языков. Не зря говорят: "Родной язык – залог единства, другой язык – залог благополучной жизни". Следует проводить взвешенную языковую политику. Только так мы сможем достичь поставленных целей", – заключил Токаев.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан заслужил высокий международный авторитет. Он подчеркнул, что все это прямой результат нашей последовательной и взвешенной внешней политики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993382-tokaev-prizval-chtit-svoy-yazyk-no-ne-otkazyvatsya-ot-izucheniya-drugih/