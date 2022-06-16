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Экибастузскую ГРЭС-1 оштрафовали на более 33 млрд тенге. На предприятии было выявлено нарушение экологического законодательства, об этом сообщается на официальном сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Сообщается, что в период с 27 апреля по 20 мая этого года Департамент экологии Павлодарской области провел плановую проверку за первое полугодие в отношении ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова".

"В ходе проверки было выявлено нарушение экологического законодательства в части превышения установленного допустимого объема квот Национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов за 2018-2020 годы.

В рамках действующей системы торговли квотами на выбросы парниковых газов объем непогашенной квоты предприятием составил более 2 млн тонн СО2. Согласно требованиям законодательства, предприятие должно было покрыть недостающий объем квот путем приобретения квот на рынке в установленные экологическим законодательством сроки", - говорится в сообщении Минэкологии.

На основании данного нарушения был составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 329 КоАП РК. В итоге на Экибастузскую ГРЭС-1 был наложен штраф в размере 33 301 625 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974471-ekibastuzskuyu-gres-1-oshtrafovali-na-bolee-33-mlrd-tenge/