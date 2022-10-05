Сердар Бердымухамедов посетит Казахстан с государственным визитом

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов. Фото: akorda.kz

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в этом месяце посетит Казахстан с официальным визитом, сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Вчера в формате видеоконференцсвязи состоялись казахстанско-туркменские политические консультации под председательством замглавы МИД РК Ермухамбета Конуспаева и замглавы МИД Туркменистана Вепа Хаджиева.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном в двустороннем и многостороннем форматах.

Особое внимание было уделено рассмотрению реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Токаева в Туркменистан в прошлом году, а также подготовке государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан в октябре 2022 года.

"По итогам консультаций стороны договорились поддерживать высокий уровень контактов между внешнеполитическими ведомствами двух государств для содействия дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном", - добавили в МИД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991129-serdar-berdymuhamedov-posetit-kazahstan-s-gosudarstvennym-vizitom/