Токаев: В пиковый период Казахстан испытывает дефицит электроэнергии. Это недопустимо

Линии электропередачи. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью павлодарской области рассказал об энергобалансе нашей страны, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"В энергобалансе нашей страны важное место занимает уголь. Это более 70%. Отказываться от использования угля, тем более сейчас Европейский Союз в силу геополитических изменений на международной арене возвращается к концепции использования угля. Так вот отказываться от использования угля нам, я думаю, пока не следует. Но имеются очень хорошие технологии, которые позволяют до минимума снизить выбросы угольной массы в атмосферу в результате действия электростанций", - считает президент.

Он уверен, что эти совершенные технологии нам нужно обязательно использовать в производстве.

"В целом, я хочу сказать, что Казахстан нуждается в дополнительных объемах электроэнергии. Это факт. Более того в пиковый период времени мы испытываем дефицит электроэнергии, что недопустимо для нашего государства", - заявил Токаев.

Также сегодня глава государства высказался о начале отопительного сезона в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991247-nedopustimo-dlya-nashego-gosudarstva-tokaev-o-defitsite-elektroenergii-v-kazahstane/