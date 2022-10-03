Продавать уголь через банковские приложения и маркетплейсы планируют в Казахстане

Уголь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов на совещании в кабмине дал ряд поручений по обеспечению регионов страны углем, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что за январь-август 2022 года в стране добыто 73,7 млн тонн угля, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, его стоимость на ключевых разрезах сохранена на прошлогоднем уровне.

При этом для недопущения роста цен на уголь в местах реализации приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом на 6 месяцев.

Кроме того, для удобства граждан прорабатываются варианты реализации твердого топлива через популярные маркетплейсы и банковские приложения. В этом направлении одним из крупнейших банков страны уже запущен пилотный проект в Костанайской области.

Премьер-министр отметил, что данный подход позволит снизить очереди в местах продажи угля.

"Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах", — сказал Смаилов.

В завершение он подчеркнул, что МИИР совместно с акиматами регионов нужно держать поставку и распределение угля на особом контроле, а Агентству по защите конкуренции – пресекать факты и не допускать необоснованного роста розничных цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990709-prodavat-ugol-cherez-internet-magaziny-i-bankovskie-prilozheniya-planiruyut-v-kazahstane/