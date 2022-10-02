Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, поздравление опубликовано в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Учитель – самая благородная профессия. Мы уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. С Днем учителя!" - сказал президент.

По его словам, в Казахстане учителя всегда пользовались особым уважением.

"Мы будем и впредь принимать меры для повышения статуса педагога в обществе", - заявил Токаев.

Напомним, на днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Абайской области, в ходе которой отметил, что педагог всегда будет уважаемой личностью в нашем обществе. Глава государства высказался о нехватке мест в школах и поручил правительству решить эту проблему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990644-tokaev-pozdravil-uchiteley-s-professionalnym-prazdnikom/