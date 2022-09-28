Токаев примет участие в работе международного форума Digital Bridge 2022

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе международного технологического форума Digital Bridge 2022. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Согласно информации в официальном Telegram-канале Astana Hub, Digital Bridge 2022 будет проходить в Астане два дня – 28 и 29 сентября.

В программе форума значатся такие мероприятия, как аллея IT-стартапов и выставка технопарков разных стран. Также будут организованы выставка IT-школ, ярмарка IT-вакансий, конкурс Astana Hub Battle, VR, GameDev площадки, офлайн-площадка TikTok для стартапов.

"Насыщенная деловая программа состоит из 45 панельных сессий. На них ведущие международные эксперты обсудят актуальные вопросы мира IT. Ожидается участие свыше 5 тысяч гостей, более 300 IТ-компании, 200 спикеров со всего мира, 70 инвесторов", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне Токаев побывал с рабочей поездкой в Туркестанской области и Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989974-tokaev-primet-uchastie-v-rabote-mezhdunarodnogo-foruma-digital-bridge-2022/