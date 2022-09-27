Токаев наградил еще пятерых казахстанцев за особые заслуги перед страной

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жмарт Токаев подписал указ о присуждении орденов и медалей нескольким выдающимся казахстанцам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства "Борт №1".

Указом главы государства №1023 от 26 сентября 2022 года за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом "Парасат" – главный редактор газеты "Шымкент келбеті" – "Панорама Шымкента" Бактияр Байдуллаевич Тайжанов;

орденом "Құрмет" – генеральный директор РГП "Институт археологии имени А.Маргулана" Министерства науки и высшего образования Бауыржан Абишевич Байтанаев;

орденом "Құрмет" – врач ГКП "Городская больница № 2" города Шымкента Есенгильды Ибрагимович Бегешев;

медалью "Ерен еңбегі үшін" – спортсмен КГУ "Шымкентская городская комплексная школа высшего спортивного мастерства» Ксения Александровна Хан;

медалью "Шапағат" – воспитатель КГУ "IT школа-лицей № 89" города Шымкента Асема Мухтаровна Усенова.

Ранее глава государства подписал указ о награждении государственными наградами шестерых казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989849-tokaev-nagradil-esche-pyateryh-kazahstantsev-za-osobye-zaslugi-pered-stranoy/