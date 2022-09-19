Могут ли переименовать улицы, названные ранее в честь Назарбаева, ответили в Минюсте

Канат Мусин. Фото: parlam.kz

Глава Минюста на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, могут ли переименовать названные когда-то в честь Нурсултана Назарбаева улицы городов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, стоит ли казахстанцам ожидать того, что в городах переименуют улицы, когда-то названные в честь Нурсултана Назарбаева.

"Это зависит от волеизъявления самих казахстанцев и жителей этих городов. Потому что решение о наименовании улицы принимают местные органы власти", – заявил Канат Мусин в ответ.

Напомним, что 17 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в соответствии с которым столице Казахстана вернулось ее предыдущее название – "Астана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988571-mogut-li-pereimenovat-ulitsy-nazvannye-ranee-v-chest-nazarbaeva-otvetili-v-minyuste/