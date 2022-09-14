Кошанов созвал совместное заседание палат парламента

Здание парламента. Фото: Пресс-служба Мажилиса/Ж. Жумабеков

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте законодательного органа.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 16 сентября 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, что 1 сентября текущего года на совместном заседании палат парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с традиционным посланием народу Казахстана.

На открытии третьей сессии парламента VII созыва глава государства заявил о решении провести выборы депутатов мажилиса и маслихатов в 2023 году.

Также в ходе послания он предложил ввести в Казахстане "однократное президентство" – это означает выборы президента всего на 7 лет и только один раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987759-koshanov-podpisal-rasporyazhenie-o-sovmestnom-zasedanii-palat-parlamenta/