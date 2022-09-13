Движение в поддержку реформ президента появилось в Казахстане

Движение "За реформы Токаева". Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

В Казахстане создано общереспубликанское общественное движение в поддержку реформ президента Касым-Жомарта Токаева. В движение вошли известные общественные и политические деятели, представители научной и творческой интеллигенции и бизнес-сообщества, деятели культуры и спорта, а также лидеры общественных организаций, передает корреспондент NUR.KZ.

В целом, в движение вошли более тридцати человек. Среди них - Мереке Кулкенов, Раимбек Баталов, Акберен Елгезек, Сергей Пономарев, Бекнур Кисиков, Даурен Куат, Даулеткерей Капулы, Адиль Ахметов, Назгуль Карабалина, Марат Шибутов и многие другие.

От лица бизнес-сообщества поддержку реформам высказал предприниматель Раимбек Баталов.

"Я уверен, что все предприниматели заинтересованы в том, чтобы реформы состоялись. Нет ни одного предпринимателя, который бы не хотел, чтобы те задачи, которые поставлены по-новому, действительно реализовались. Мы все понимаем, что без судебной реформы невозможно построить новый Казахстан, поэтому кто, как не бизнес заинтересован в том, чтобы реформы президента реализовывались.

Обеспечение условий для реализации этих реформ, движение, которое поможет реализации этих реформ, наше объединение, я считаю, - это важная инициатива, которая объединяет неравнодушных людей", - заявил Баталов.

Бизнесмен отметил, что, только объединившись в поддержке реформ, можно помочь президенту.

"Мы хотим, чтобы действительно была помощь государству. Я абсолютно уверен, что наше движение поможет в реализации. Мы понимаем, что правильное направление справедливого Казахстана невозможно без реформ. Бизнес - за стабильность, за реформы, и мы открыты для всех неравнодушных людей", - заявил он.

Инициаторы движения в своих выступлениях отметили, что политическая модернизация, направленная на либерализацию партийного поля, усовершенствование кадрового состава государственного аппарата и другие изменения активизировали демократические процессы и в положительном ключе политизировали гражданское общество.

"В целом реформы президента, которым был дан старт в 2019 году, поэтапно реализовываются. После январской трагедии процессы демократизации и либерализации ускорились и, на наш взгляд, гражданское общество должно играть в этих процессах ключевую роль.

Наше движение создано не для того, чтобы агитировать, а для того, чтобы участвовать в процессах. Сейчас, на наш взгляд, мы должны поддержать реформы, довести этот важнейший этап преобразований до конца", - отметил поэт, первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек.

Со спикерами согласен и политолог Марат Шибутов. Он уверен, что любая реформа движется тогда, когда есть люди, которые в ней заинтересованы, которые будут постоянно о ней говорить и продвигать ее.

"Мы, как движение в поддержку реформ, заинтересованы именно в том, чтобы реформы президента реализовались на все 100%. В том числе, я думаю, мы будем работать с избирательным штабом и потом будем смотреть, как программа будет реализовываться.

То есть, мы будем стараться входить в рабочие группы, поднимать общественное мнение, чтобы реформы прошли успешно. В этом наша основная задача, я думаю, что эта задача рассчитана не только на избирательную кампанию, не на полгода, а намного больше", - рассказал политолог.

Одним из членов движения стал и журналист Сергей Понамарев.

"Я вижу, как живут люди в Казахстане. К сожалению, живут очень плохо. Бедность усиливается, геополитическая ситуация меняется практически мгновенно, это не может не вызывать тревогу. И потому я здесь.

Здесь представители бизнеса, врачи, спортсмены и так далее, но каждый из этих людей - тяжеловес. Потому что они хотят выразить поддержку главе государства. Я верю Токаеву и знаю, что реформы о которых сейчас говорят, могут заболтаться на местах некоторыми чиновниками, не в меру ретивыми. Именно потому мы должны помочь. А вещи эти очень важны. Поэтому мы здесь сейчас вместе, объединились и хотим, чтобы реформы президента были реализованы в Казахстане", - резюмировал Понамарев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987479-dvizhenie-v-podderzhku-reform-prezidenta-poyavilos-v-kazahstane/