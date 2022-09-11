"Неудивительно, что люди возмущены": в спецЦОН Караганды неожиданно наведался министр

Фото: акимат Карагандинской области

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин без предупреждения посетил спецЦОН Караганды и остался недоволен его работой. Об этом министр рассказал на своей Instagram-странице.

Как пишет Мусин, недавно он вместе с акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком посетил модернизированный цифровой офис обслуживания населения в Караганде.

"Здесь использован smart-подход в организации пространства, сделано все, чтобы пребывание граждан в ожидании услуг было максимально удобным. Скучные и серые офисы ЦОНов постепенно уйдут в прошлое", - отметил глава МЦРИАП.

По его словам, в обновленном офисе действует 5 зон - зона комфорта, зона социальных услуг, экспресс-зона, зона выдачи документов и зона самообслуживания. Планируется, что офис будут посещать до 600 человек в день.

После посещение модернизированного ЦОНа, где все было готово к приезду министра и акима, Мусин решил "по старой доброй привычке" заехать без предупреждения в старый карагандинский спецЦОН по улице Муканова.

"Там я стал свидетелем большой очереди людей, ожидающих сдачи практического экзамена. Система электронной очереди не действует, для ожидающих не предусмотрено никаких условий. Неудивительно, что люди были крайне возмущены.

Проблему пришлось решать на месте, дал поручение, во-первых, в оперативном порядке ввести электронную очередь, во-вторых, организовать онлайн-запись, чтобы люди не стояли целый день в ожидании, а могли записаться заранее и прийти в назначенный час", - поделился министр.

Он добавил, что вопрос очередей в спецЦОНах взят министерством на карандаш.

"Будем прорабатывать вопрос, чтобы автодромы теперь работали и по субботам. Обнаружил еще пару интеграционных моментов между ЦОНом и автодромом, которые предстоит решить.

Для себя я давно ввел в практику незапланированные посещения подобного рода центров. Это дает возможность увидеть реальные проблемы и как следствие проводить эффективную работу по усовершенствованию процессов цифровизации", - добавил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987203-neudivitelno-chto-lyudi-vozmuscheny-v-spetstson-karagandy-neozhidanno-navedalsya-ministr/