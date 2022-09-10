Токаев посмертно наградил пожарного, который погиб в Абайской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами пожарных Абайской области, сообщается на официальном сайте Акорды.

Орденом "Айбын" III степени наградили:

водителя-сотрудника пожарной части №14 ДЧС области Абай Айдоса Тогызбаева (посмертно);

командира отделения пожарной части №14 ДЧС области Абай Амангельды Турлыбекова.

Медалью "Ерлігі үшін":

пожарного пожарной части №14 ДЧС области Абай Нұрлана Сәлімжана.

Напомним, пожарный Айдос Тогузбаев погиб при исполнении служебного долга в Абайской области.

7 сентября поступило сообщение о том, что на участке Биринши ауыл в Жарминском районе горит сухая трава. К месту вызова были направлены сотрудники пожарного поста №22 поселка Ауэзова. Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги в момент тушения пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987127-tokaev-posmertno-nagradil-pozharnogo-kotoryy-pogib-pri-ispolnenii-sluzhebnogo-dolga-v-abayskoy-oblasti/