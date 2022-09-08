Пожарный погиб при исполнении служебного долга в Абайской области

Айдос Тогузбаев. Фото: МЧС РК

Пожарный Айдос Тогузбаев погиб при исполнении служебного долга в Абайской области. Печальную весть сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, 7 сентября в 13.35 часов на дежурный пульт "112" поступило сообщение о том, что на участке Биринши ауыл в Жарминском районе горит сухая трава.

К месту вызова были направлены сотрудники пожарного поста №22 поселка Ауэзова.

При тушении природного пожара автоцистерна заправлялась от водовоза Бакырчикского горнодобывающего предприятия на базе "КамАЗа" (12 куб. м.), который осуществлял подвоз воды.

В этот момент в связи с изменением направления ветра интенсивное горение направилось в сторону пожарной автоцистерны. Пути эвакуации для техники были отрезаны огнем со всех сторон.

Оценив обстановку, боевой расчет прекратил сбор пожарно-технического вооружения и приступил к экстренной эвакуации. Автоцистерна и "КамАЗ"-водовоз были уничтожены огнем полностью.

"Командир отделения пожарного поста Амангелды Турлыбеков, водитель-сотрудник пожарного поста Айдос Тогузбаев, пожарный-спасатель Салимжан Нурлан получили ожоги различной степени и были госпитализированы в городскую больницу Чарска Жарминского района", - рассказали в МЧС РК.

Здесь отметили, что площадь пожара составила 500 га. Он был ликвидирован 8 сентября в 05.40 часов.

"К сожалению, Айдос получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице", - сообщили в ведомстве.

За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сержант гражданской защиты Айдос Тогузбаев представлен к государственной награде - ордену "Айбын" ІІІ степени, посмертно.

Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты он служил с 2019 года. У него остались жена и 5 детей.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

"Добрая память об Айдосе, как о профессионале своего дела, навсегда останется в наших сердцах. МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье пожарного. С родственниками погибшего работают психологи ДЧС Абайской области", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что природные пожары тушат в Восточном Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1986854-pozharnyy-pogib-pri-ispolnenii-sluzhebnogo-dolga-v-abayskoy-oblasti/